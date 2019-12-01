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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi

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25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, “ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısı tespit edilmiş. 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir” dedi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Soylu, KOM birimlerince 2019 yılında FETÖ ile mücadele kapsamında toplam 9 bin 910 olayda, 22 bin şüpheliye işlem yapıldığını, bu kişilerin 3 bin 179’unun tutuklandığını söyledi.

13 sınavla ilgili operasyonlarda 3 bin 479 şüpheliye işlem yapıldığını, kamu kurumlarına usulsüz sınavlarla giren örgüt mensuplarının görevlerine son verildiğini anlatan Soylu, şu bilgileri verdi:

“Yaptığımız çalışmalarla daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir. Yine bu çalışmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olmayan, ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek, bilgiler yine ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır.

MAFYA HEVESLİSİ VARSA GİTSİN DİZİDE OYNASIN

(Mafya yapılanmalarıyla mücadele) Filmlerde, dizilerde bu meselelerin gelişigüzel işlenmesine, gençler için bir cazibe alanı oluşturulmasına şiddetle karşıyım. Bu sağlıklı bir toplumsal hal değildir. Organize suç çetelerine karşı çok ciddi bir operasyon içindeyiz. Her şeyden önce bu suçu ‘Katalog Suçlar’ kapsamına aldık. Bunlara hiç fırsat vermeyeceğiz. Şunu net olarak ifade etmek ve birilerini uyarmak isterim. Mafya olmaya çok hevesli olan varsa, gitsin dizi oyuncusu olsun. Çünkü gerçek hayatta buna müsaade edilmeyecektir. Küçük büyük bütün mafyatik yapılar, çeteler çökertiliyor ve çökertilmeye de devam edeceğiz. Silahlı üç kişinin bir araya gelip, vatandaşa musallat olma devri sona ermiştir.”

ORTADOĞU’DA BARIŞ SÖZÜ

Soylu daha sonra Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Abuzer Yıldırım Ek Hizmet Binası Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada da şunları söyledi: “Dünyada Ortadoğu’yu karıştırmak isteyen ülkelere buradan söylüyoruz, nasıl Doğu ve Güneydoğu’ya huzur getirmişsek Kürt, Arap, Alevi ve Sünni’ye de sözümüzdür, Ortadoğu’yu da barış coğrafyası haline getirecek Türkiye ve bu millettir. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Kardeşliğimize sahip çıkarak bunu sağlayacağız. Bugünün Türkiye’si, tesadüflerle veya günlük siyasi refleksler yönetilen bir ülke değildir. Attığımız her adım, bir strateji dahilinde, yazılı politikalar ve eylem planı dahilinde atılan adımlardır.” 

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