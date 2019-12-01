25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi

13 sınavla ilgili operasyonlarda 3 bin 479 şüpheliye işlem yapıldığını, kamu kurumlarına usulsüz sınavlarla giren örgüt mensuplarının görevlerine son verildiğini anlatan Soylu, şu bilgileri verdi:

“Yaptığımız çalışmalarla daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir. Yine bu çalışmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olmayan, ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek, bilgiler yine ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır.

MAFYA HEVESLİSİ VARSA GİTSİN DİZİDE OYNASIN

(Mafya yapılanmalarıyla mücadele) Filmlerde, dizilerde bu meselelerin gelişigüzel işlenmesine, gençler için bir cazibe alanı oluşturulmasına şiddetle karşıyım. Bu sağlıklı bir toplumsal hal değildir. Organize suç çetelerine karşı çok ciddi bir operasyon içindeyiz. Her şeyden önce bu suçu ‘Katalog Suçlar’ kapsamına aldık. Bunlara hiç fırsat vermeyeceğiz. Şunu net olarak ifade etmek ve birilerini uyarmak isterim. Mafya olmaya çok hevesli olan varsa, gitsin dizi oyuncusu olsun. Çünkü gerçek hayatta buna müsaade edilmeyecektir. Küçük büyük bütün mafyatik yapılar, çeteler çökertiliyor ve çökertilmeye de devam edeceğiz. Silahlı üç kişinin bir araya gelip, vatandaşa musallat olma devri sona ermiştir.”

ORTADOĞU’DA BARIŞ SÖZÜ

Soylu daha sonra Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Abuzer Yıldırım Ek Hizmet Binası Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada da şunları söyledi: “Dünyada Ortadoğu’yu karıştırmak isteyen ülkelere buradan söylüyoruz, nasıl Doğu ve Güneydoğu’ya huzur getirmişsek Kürt, Arap, Alevi ve Sünni’ye de sözümüzdür, Ortadoğu’yu da barış coğrafyası haline getirecek Türkiye ve bu millettir. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Kardeşliğimize sahip çıkarak bunu sağlayacağız. Bugünün Türkiye’si, tesadüflerle veya günlük siyasi refleksler yönetilen bir ülke değildir. Attığımız her adım, bir strateji dahilinde, yazılı politikalar ve eylem planı dahilinde atılan adımlardır.”