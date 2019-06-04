25- 26 Mayıs tarihli AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi final oturumları 25-26 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Hem bir üst sınıfa geçecek olan hem de mezun durumundaki AÖF öğrencileri, heyecanla sonuç tarihini araştırıyor. Sınav sonuçları online sistem üzerinden erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), bahar dönemi final sınavı soruları ve cevap kağıtlarını geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Öte yandan yaz okulu kayıt tarihinin yaklaşması sonuç beklentilerini artırdı. Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. Peki, 25- 26 Mayıs tarihli AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim (AÖF) sınavı sonuçlarının 10 Haziran'da açıklanması öngörülüyor.
ÜÇ DERS SINAVI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
Anadolu Üniversitesi 3 ders sınavı için duyurusunu gerçekleştirdi. İşte, o duyuru;
Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.
Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.
Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılacaktır. Bu arayüzde üç ders sınav merkezleri görülmekte olup sınav merkezi değişikliği isteyen öğrenciler, değişiklikleri bu sayfadan yapılabilecektir. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır. Ayrıca, öğrenci otomasyonu “Bilgi Değişikliği” linkinden yapılan sınav merkezi değişiklikleri, üç ders sınavı sınav merkezini etkilemeyecektir.
Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.
Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.
AÖF ÖĞRENCİLERİNE YAZ OKULU MÜJDESİ
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatosunun yayınıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.
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