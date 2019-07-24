24 Temmuz Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı.. Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama
Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ (Milli Piyango İdaresi) tarafından saat 21:45'te çekilişi yapılan 24 Temmuz Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran talihli numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'nun 1238. hafta çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun, 1238'nci hafta sonuçları noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından açıklandı. Bu haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşlar MPİ'nin sitesine yoğun talep gösteriyor. İşte, 24 Temmuz Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
24 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21:45'te düzenlenen çekilişin ardından, Sayısal Loto'nun 1238'nci haftasında ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
8-12-20-21-37-46
MPİ SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA
SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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