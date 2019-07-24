24 Temmuz mesajı
TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti), 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla yayınladığı açıklamasında “Zor koşullarda fedakarca çalışmayı sürdüren meslektaşlarımızla 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz” dedi.
Açıklama özetle şöyle: “Bugüne kadar 10 bini bulan işsiz gazeteci sayısına her gün yenileri ekleniyor. Hiçbir gerekçe açıklanmadan Basın Kartı, Sürekli Basın kartı verilmeyen meslektaşlarımızın sayısı 2018 yılı sonunda 1954’ü bulmuş durumda. Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef gösterilmediği, işten atılmadığı, gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir Türkiye istiyoruz.”
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