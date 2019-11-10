24 saatte 8 taciz
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul ve Ankara’da temaslarını sürdürürken, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı harekat bölgesini hedef alan tacizleri devam etti.
Milli Savunma Bakanlığı, “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdi” dedi.
Bakanlık, PKK/YPG’den temizlenen Resulayn ve Tel Abyad’ta sivil hayatı normale döndürme faaliyetlerinin de devam ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülürken, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad’taki Ermeni Kilisesi de yeniden elden geçiriliyor. Yeniden ibadete açılması için gerekli onarım ve temizlik faaliyetleri yapılan kilisede daha önceden kırılmış olan camlar da değiştirilerek yenilendi” denildi.
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