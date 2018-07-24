24 saatte 43 bin 388
İSTANBUL, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli başta olmak üzere Marmara bölgesinde saat 09.00 itibarıyla son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.
Uzmanlar hava olayını bir çeşit ‘elektrik fırtınası’ olarak adlandırdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Havada çok fırtına çeşidi var. Buna 'elektrik fırtınası' diyebiliriz. Dikkatli olmak gerekir. Ancak bu tür doğa şölenleri bizde çok nadir oluyor. Seyretmek, tadını çıkarmak lazım" diye konuştu. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu sel, taşkın, fırtına, kuraklık gibi olayların yanı sıra yıldırım, şimşek, hortum gibi olaylarda da artışlar görüldüğünü belirterek, “Bu durum ne ilk ne de son olacak. Her geçen yıl iklim değişikliğinin etkisiyle bu tarz hadiselerin şiddetinde ve sıklığında artışlar görülmektedir ve görülmeye de devam edecek” dedi. İstanbul’da kümülonimbus olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar ve şiddetli yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda iniş yapmak için sıra bekleyen uçaklar uzun sürede havada tur atmak zorunda kaldı. Sağanak yağış, Beyoğlu ve Şişli’de bazı caddeleri ve yolları göle çevirdi.
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