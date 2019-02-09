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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

24 saatte 4 bin 548 fikir geldi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
24 saatte 4 bin 548 fikir geldi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı’nca öneri ve fikirlerin ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarılabilmesi ve hayata geçirilebilmesi amacıyla başlatılan projeye yoğun ilgi oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini belirterek, “Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

1037 FİKİR İSTANBUL’DAN

Başvurularda İstanbul ilk 24 saatte gelen 1037 fikirle birinci sırada yer aldı. Yurtdışından ise 85 başvuru geldi. Projeye ilginç öneriler geldi. Bir vatandaş Türkiye genelinde ‘Çocukları Dinleme Günü’ olmasını talep etti. Anneler Günü’nün, Babalar Günü’nün ve Sevgililer Günü’nün kutlandığını belirten vatandaş, Milli Eğitim Bakanlığı’na ‘Çocukları Dinleme Günü’ önerisini getirdi. Bir öğrenci de çöp sularının dışarı akmasını önlemek için şu öneride bulundu: “Çöpleri ilgi çekici göstererek çöp sularının dışarıya çıkması engellenebilir. Çöpleri ilgi çekici oyun kahramanları modülünde yapmak ve ağız kısımlarına sensör yerleştirerek, çöpü attığında sensör vasıtası ile teşekkür etmesi ve teşvik etmesi yöntemi uygulanabilir.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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