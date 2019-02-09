24 saatte 4 bin 548 fikir geldi
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı’nca öneri ve fikirlerin ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarılabilmesi ve hayata geçirilebilmesi amacıyla başlatılan projeye yoğun ilgi oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini belirterek, “Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.
1037 FİKİR İSTANBUL’DAN
Başvurularda İstanbul ilk 24 saatte gelen 1037 fikirle birinci sırada yer aldı. Yurtdışından ise 85 başvuru geldi. Projeye ilginç öneriler geldi. Bir vatandaş Türkiye genelinde ‘Çocukları Dinleme Günü’ olmasını talep etti. Anneler Günü’nün, Babalar Günü’nün ve Sevgililer Günü’nün kutlandığını belirten vatandaş, Milli Eğitim Bakanlığı’na ‘Çocukları Dinleme Günü’ önerisini getirdi. Bir öğrenci de çöp sularının dışarı akmasını önlemek için şu öneride bulundu: “Çöpleri ilgi çekici göstererek çöp sularının dışarıya çıkması engellenebilir. Çöpleri ilgi çekici oyun kahramanları modülünde yapmak ve ağız kısımlarına sensör yerleştirerek, çöpü attığında sensör vasıtası ile teşekkür etmesi ve teşvik etmesi yöntemi uygulanabilir.”
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