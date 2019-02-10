‘24 Saat açık belediye geliyor’

“ŞİŞLİ’Yİ MARKA ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ”

- Şişlililer için vaatleriniz neler?

Bu seçimde Şişli’nin başarısı ortaya çıkacak. Şu an Şişli yorgun, ışığı sönmüş, parçalara bölünmüş, Türkiye’nin gündeminden düşmüş bir Şişli var. Şişli yapacağı aktif çalışmalarla tekrar ülkenin gündemine oturacak.

YENİ YILDA NİŞANTAŞI ŞAHLANACAK

- Neler yapmak istiyorsunuz. Şişli, nasıl tekrar gündem olacak?

Şişli Belediyesi’nde gün batmayacak. Her daim zirve, her daim gündemde olacağız. Çünkü onların ağabeyleri, kardeşleri göreve gelecek ve onlar için ve onlara en iyi hizmeti verebilmek için mücadele edecek. Şişli’de başarının göstergesi kararlı, verimli ve uyumlu olmaktır. Belediye personeli tüm kamu kurum ve kuruluşları tam bir anlayış birliği içerisinde kararlı, verimli ve uyumlu olacağız. ‘Sağduyu sahibi sorumluk taşıyan açık ve net belediye yola çıktı; geliyor gözün aydın Şişli’ diyorum. Tüm bayramlar Şişli’de yine eski coşkusu ille kutlanacak. 19 Mayıslar, 23 Nisanlarda herkes bilecek Şişli’de bayram havası var. Şişli’de coşku var. Şişli’de kutlama var. Birlik beraberlik ve huzur var. Ve önemlisi Şişli’nin sönen ışıkları yeniden yanacak. Yeni yılda Nişantaşı şahlanacak. Dünya yeniden 10’dan 9’a geri sayarken Türkiye’yi Nişantaşı’ndan gösterecek. Tüm dünya kanallarına ‘Buradayız yine’ diye sesleneceğiz.

ŞİŞLİ’Yİ ANCAK BİLEN BİRİ YÖNETEBİLİR

- Hayalinizdeki Şişli’yi anlatabilir misiniz?

19 Mayıslar, 23 Nisanlar, ramazan, kurban bayramları büyük bir coşkuyla ilçemizde kutlanırdı ama son beş yıldır bu coşku yerini sessizliğe bıraktı. Şişli’de yok olan o coşkuyu tekrar yerine getireceğiz. Şişli’yi ancak anlayanlar yönetebilir. Şişli’nin her köşesini, her bireyini, tüm farklılıklarını bilen biri yönetebilir. Ayrıca Şişli’de eğitime büyük önem veriyoruz, gençlerimize sahip çıkacağız, her biri meslek sahibi olacak. Şişli daha güvenli bir ilçe olacak, belediyemiz dostça, modern, şefkatli vatandaşa yakın bir takımla Şişli’ye hizmet edecek. Sivil toplum kuruluşları Şişli Kent Konseyi, Şişli Belediyesi, muhtarlarımız, spor kulüpleri ortak akıl, ortak yönetimi ile Şişli’de işbaşına geliyor.

GÖREVDE NELER YAPTIM





- Şişli’de görevdeyken neler yaptınız?

- 27 yeni okul mModern sağlık merkezleri mAçık ve kapalı spor kompleksleri

-Derviş Eroğlu Kültür Merkezi m Nâzım Hikmet Kültür Merkezi m Cemil Candaş Kültür Merkezi mHer mahalleye modern taksi durakları

- Mahalle Muhtarlık binaları

- Emekliler için sosyal tesisler

- Şişli Öğretmen Evi

- Van Öğretmen Evi

- Kadın konaklama merkezleri

- Kadın spor merkezleri

- Alzheimer Gündüz Bakım Evi

- 67 bin çocuk için liderlik kampları

-Down sendromlu çocuklar için Down Cafe

- Edirne Selimiye Camii, Konya Mevlana, Çanakkale Şehitliği, Anıtkabir, Bursa Uludağ’a inanç ve kültür gezileri

ŞİŞLİ'DEN HİÇ KOPMADIM





- Sürekli sahadasınız, ne görüyorsunuz ilçede?

48 aydır sokaklardayız. Şişli’nin 25 mahallesinde, bütün sokaklarında 600 arkadaşımla örgütlenme modeli oluşturduk. Yaz boyunca yurttaşlarımızın köylerine kadar gittik. Siirtliler, Bitlisliler, Ordulular, Sivaslılar, Erzincanlılar ve Çorumlular ağırlıklı olmak üzere 175 köyü dolaştım, oradaki Şişli yurttaşlarımla beraber oldum. Aslında Şişli’den hiç kopmadım, her bayramda Şişlililerle bir araya geldim. Özellikle acı günlerinde yanlarında olmaya çalıştım. Çünkü belediye başkanının 24 saat kentini yaşaması lazım. Siyasi hayatım boyunca hiçbir zaman seçimden seçime sokağa çıkmadım. Ben seçimi kazandığım günün ertesinde yeniden çalışmaya başlarım. Geçmişte yaptığımız hizmetleri yurttaşlarımız takdir ediyor, takdir ettikleri için de bizimle çok güzel temasları var. Her gittiğimiz kapı bize büyük bir şefkatle, büyük bir mutlulukla açıldı. Sabah 06.00’dan itibaren sokaktayız. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan esnafımızın yanında olmaya çalışıyorum, taksi duraklarımızı ziyaret ediyorum. Sivil toplum örgütlerimizle, mahalle muhtarlarımızla, derneklerimizle bir araya geliyorum. Yeni Şişli için ortak akıl geliştirmeye önem veriyorum. Emeklilerimizi, kadınları dinliyorum. Çünkü sorunlara birlikte çözüm bulacağız. İlk günkü heyecanla sahadayım. Hafta sonları derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz yerler bir miting alanına dönüşüyor. Bu ziyaretlerde bir özlemi, bir bekleyişi görüyorum.

‘ŞİŞLİ SOSYAL KENT MUTLU KENT OLACAK’

- Peki gençler, yaşlılar, çocuklar için başka neler yapmak istiyorsunuz?

Şişli’de gençlerimizin iş bulmaları için işyerlerine destek konularında meslek geliştirici programlar açacağız. Özellikle hastalara, yaşlılara bakıma ihtiyacı olanlara, engellilere yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız. Bunun için iyi eğitilmiş bir uzman kadro olarak gönüllülük esasına göre vatandaşımızla işbirliği yaparak destek vereceğiz. Ve ayrıca ‘Gözün aydın Şişli; sosyal kent, mutlu kent yola çıktı geliyor.’ Şişli’de turizm daha da gelişecek. Yerli ve yabancı turistler İstanbul’a geldikleri zaman Şişli ilk durakları olacak. Şişli’nin tanıtımıyla ilgili yatırım yapacağız. Şişli’yi marka şehir haline getireceğiz.

GÜLER YÜZLÜ BİR ŞİŞLİ

- Şişli halkına nasıl bir belediye başkanı olma sözü verirsiniz.

Şişli düzgün yönetilmeli. Sadece yapacaklarımıza söz veriyoruz. Hedefimiz adım adım Şişli’de yaşamakta olan herkesin yaşam koşullarını iyileştirmek olmalıdır. Şişli’yi daha güçlü yapacağız, Şişli’nin ileri gitmesini sağlayacağız, sosyal dayanışmayı güçlendirecek, selam veren, selam alan, güçlü, güler yüzlü bir Şişli hayal ediyoruz, tam da öyle olacak. Şişli ekonomik gücüyle gelişme kapasitesi ile kentsel gelişimi ile lokasyon değeri ile ülkemizin en güçlü ilçesi olur. Tüm kişilerle güçlü dayanışma ve yardımlaşma içinde olacağız. Hepimizin belediyesi geliyor. 24 saat açık belediye geliyor. Belediyemiz santralinde robotlar değil vatandaşlarımızın işini anında çözecek, ilgili müdürlüğe yönlendirecek arkadaşlar oturacak ve 24 saat kesintisiz hizmet verecekler.

EN DONANIMLI DOĞUM HASTANESİNİ YAPACAĞIM

- Şişli’de yaşayan kadın ve çocukların yaşam kalitesini yükseltmek için neler yapılacak?

Kadınlarımıza çok önem veriyorum. Buradan onlara müjde vermek istiyorum; Türkiye’nin en modern, en donanımlı kadın sağlığı ve doğum hastanesini Şişli’de yaparak hizmete açacağız. Bu hastane sosyal güvencesi olmayan yurttaşlarımıza tamamen ücretsiz hizmet verecek. Şişlili kadınlarımız adeta beş yıldızlı otel ayarında yapılacak hastanemizde doğumlarını gerçekleştirecek. Seçimden hemen sonra temelini atmayı planlıyoruz.