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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

24 Kasım'da öğretmenler için hangi etkinlikler yapılacak? MEB Öğretmenler Günü etkinlikleri

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24 Kasım'da öğretmenler için hangi etkinlikler yapılacak? MEB Öğretmenler Günü etkinlikleri

Yüz binlerce öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında çeşitli etkinliklere katılarak bu özel günü daha da anlamlı kılacak. MEB bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Haftası boyunca öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde buluşacağı özel bir program hazırlandı. İşte, MEB Öğretmenler Günü etkinlikleri...

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, 20 Kasım'da Ankara'da başladı. İşte, 24 Kasım'da öğretmenler için hazırlanan etkinlikler...

Tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan 140 dolayında öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın Ankara'da olacak. Bu yılki programda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Halk Oyunları Federasyonu ile birlikte 81 ilde açtığı halk oyunları mesleki gelişim programına katılan öğretmenler de meslektaşları için Ankara'da sahne alacak.

MEB Şura Salonu'nda Halfeti Halk Eğitim Merkezinin sergisiyle başlayacak etkinlikler, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Orkestrasının, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Salonu'nda vereceği Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerinden oluşan konserle devam edecek.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu da CSO Salonu'nda öğretmenler için sahneye çıkacak. Öğretmenler Abdullah Alper Kurbani'nin yönetiminde "Ezgilerle İpek Yolu" programında Türk dünyasının en seçkin eserlerini dinleme fırsatı bulacak ve Anadolu ezgilerine yolculuk yapacak.

Türk operasının dünyaca ünlü ismi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan ve soprano Feryal Türkoğlu yarın verecekleri konserde öğretmenlere müzik ziyafeti verecek. Ayrıca "Öğreten Kalpler Eğiten Adımlar" halk oyunları gösterisi yarın MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMENLER İÇİN SAHNE ALACAKLAR

Bakanlığın Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 21 Kasım'da ise ATG Fuaye Alanı'nda "Yedi Renk Ritm Topluluğu" sahne alacak. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan ve "Bir Öğretmen Bin Ritm" kurs felsefesi doğrultusunda yetişen müzik öğretmenleri, rengarenk müzik kültüründen türküleri, halk danslarını, tekerlemeleri sahneye taşıyacak.

Yurt genelinden ve dışından bölgelerini temsilen gelen öğretmenler, "Eğitimde İyi Örnekler Sergisi"nde buluşacak. ATG Fuaye Alanı'nda 21 Kasım'da açılacak sergi, 25 Kasım'da sona erecek.

Etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve "Anadolu Ateşi", 21 Kasım'da ayrı ayrı düzenleyecekleri konser ve dans gösterisiyle öğretmenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi oda Müziği Orkestrası da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda öğretmen seyircileriyle buluşacak.

Konya Güzel Sanatlar Lisesi Tasavvuf Müziği Korosu da 22 Kasım'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda konser verecek. Aynı gün Siirt Gösteri Sanatları Topluluğu MEB Şura Salonu'nda, Devlet Halk Dansları Topluluğu ise Leyla Gencer Sahnesi'nde öğretmenler için sahneye çıkacak.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Orkestrası Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda 23 Kasım'da konser verecek. "Lüküs Hayat Müzikali" de aynı gün öğretmenler için sahnelenecek. Türk halk müziği sanatçısı Armağan Elçi'nin MEB Şura'daki konserinin ardından Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nın ödül töreni yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMENLERİ KABUL EDECEK

Türkiye Öğretmenler Kupası kapsamında 4 farklı branşta 64 takımdan toplam 600 öğretmen, Ankara'ya geldi.

Öğretmenler, bu akşamki kura çekimlerinin ardından 4 branşta grup maçları yapıp yarı final ve finalde oynayacak. 23 Kasım'da ise ilk üçe giren takımların MEB Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, federasyon temsilcilerinin katılımıyla kupa töreni düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğretmenleri kabul etmesi planlanıyor.

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