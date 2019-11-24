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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları doodle tasarımıyla tek tıkla görüntüleniyor – Doodle nedir?

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24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları doodle tasarımıyla tek tıkla görüntüleniyor – Doodle nedir?

Google, 24 Kasım 2019’a özel doodle tasarımıyla Öğretmenler Günü’nü hatırlattı. Google’ın sevimli doodle tasarımına tıklayan kullanıcılar, Öğretmenler Günü mesajlarına ve içeriklerine tek tıkla ulaşabiliyor. Peki, doodle nedir? İşte, Google’ın Öğretmenler Günü’ne özel doodle tasarımı ve Öğretmenler Günü mesajlarından derlemeler…

24 Kasım’da Google ana sayfasını açanlar, Öğretmenler Günü’ne özel doodle tasarımıyla karşılaştılar. Parlak renkli Doodle, istekli bir balık sınıfını öğreten gülümseyen bir kırmızı ahtapot gösteriyor. Doodle tasarımıyla öğretmenlerin çok yönlü görevi hatırlatılıyor.

Öğretmenler Günü, dünya çapında öğretmenlik mesleğini kutlamak, başarıların hatırlatmak, mesleğe en parlak zihinleri ve genç yetenekleri çekmek ve tutma amacını taşıyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)"

"Dünyamı mükemmelleştirdiğin için teşekkürler öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

“Öğretmenlik, diğer tüm meslekleri yaratan bir meslektir. Bugün olduğum kişi olmama yardım ettiğin için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”“Bir öğretmen bir çocuğun ruhunu bir ömür boyu besler.”

“Öğretmen geçmişi sunar, bugünü ortaya çıkarır ve geleceği yaratır.”

“Öğretmen, her zaman çok çalışmam ve iyi notlar almam için beni zorladın. Seni daima hatırlayacağım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

“En iyi öğretmenler size cevabı vermezler, içinde cevabı kendiniz bulma arzunuzu tetiklerler. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

"Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!"

"Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

“Öğrenci olduğun için minnettarım. Elimden gelenin en iyisini yapmam için beni zorladığın ve bana öğrenme tutkusu olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

"Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları doodle tasarımıyla tek tıkla görüntüleniyor – Doodle nedir

Google Doodle nedir?

1998'de, arama motoru kurucuları Larry ve Sergey, Burning Man festivalinde işsiz olduklarını ve bununla birlikte Google Doodles'ın doğduğunu belirten bir mesaj olarak Google’ın ikinci “o” nun arkasına bir çubuk rakam çizdiler.

Şirket, kültürel anları işaretlemek için logoyu dekore etmeleri gerektiğine karar verdi ve yakında kullanıcıların Google ana sayfasındaki değişikliği gerçekten beğendikleri ortaya çıktı.

Şimdi, o günlerde gördüğünüzü yaratmanıza yardımcı olan tam bir karalamalar, illüstratör, grafik tasarımcı, animatör ve klasik olarak eğitilmiş sanatçılardan oluşan bir ekip var.

 

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