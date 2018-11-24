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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
24.11.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tenis turnuvası düzenlendi

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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tenis turnuvası düzenlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü tenis turnuvası düzenlendi. 

Spora ve tesisleşmeye yönelik gerçekleştirdiği projeleri ile Şanlıurfa'yı spor şehri yapmayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı Güneydoğu'da bir ilk olan Tenis Dünyasındaki ilk turnuvasını 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Şanlıurfa’daki öğretmenler arasında düzenledi. 50 Öğretmenin katıldığı turnuvada erkeklerde Kadir Elkoca, kadınlarda ise İpek Çiftçi birinci oldu. Ödüllerini, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den alan öğretmenler, bu tesisi Şanlıurfa’ya kazandırdıkları için teşekkür etti. 

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Çiftçi, “Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyoruz. Evlatlarımız onlara emanet bu güzel günde onlara sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu güzel günün anısına Tenis Oyun Dünyamızda öğretmenlerimiz arasında turnuvalar yapıldı. Şanlıurfa’ya kazandırdığımız bu güzel tesiste ilk turnuvamızı gerçekleştirdik. Dereceye giren öğretmenlerimizi tebrik ediyor mesleki hayatlarında başarılar diliyorum. Evlatlarımızı geleceğe iyi bir şekilde hazırlamalarını yüce rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu. 

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