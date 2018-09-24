24 isim verdi
MİT’in Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalayarak Türkiye’ye getirdiği, 2013’te düzenlenen bombalı saldırıda 52 kişinin öldüğü Reyhanlı katliamının planlayıcılarından biri olduğu ileri sürülen Yusuf Nazik’in emniyetteki 12 günlük sorgusu dün tamamlandı.
Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Nazik’in 31 sayfalık ifadesinde Reyhanlı saldırısı ile bağlantılı olan bazıları iddianamede sanık olarak yer almayan isimlerin de aralarında bulunduğu 24 kişiyi fotoğraflarından teşhis ettiği belirtildi. Nazik’in teşhis ettiği bazı isimlerin de Mihraç Ural’ın lideri olduğu THKP/C Acilciler terör örgütü üyesi olduğunu söylediği ileri sürüldü. Savcılığın 24 kişiyle ilgili yakalama kararı çıkaracağı kaydedildi. Nazik’in, Reyhanlı saldırısı öncesi patlama olabileceğine ilişkin verilen bilgileri araştırmadığı iddia edilen eski Reyhanlı Savcısı Özcan Şişman’la ilgili de önemli bilgiler verdiği ileri sürüldü.
Nazik, dün akşam Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nazik mahkemedeki savunmasında özetle şunları söyledi: “Bombayı ve bombalama olacağını biliyorduk fakat bunun Türkiye sınırında olacağını bilmiyorduk. Bu planlamanın içinde yer aldım ama Türkiye’de olacağını bilmiyordum. Ankara Kocatepe ve Konya’da keşif yaptım. Ancak bu ikisinin aynı olay olduğunu bilmiyordum. Burada yaptığım keşif ile Reyhanlı’ya bıraktığım bombaların aynı olduğunu bilmiyordum. Suriye istihbaratında Hacı kod adlı bir yüzbaşı var bu işleri, o bize yaptırdı.” Nazik mahkemedeki savunmasında yüzbaşı rütbesinde Hacı kod adlı kişinin Ali Muhammed isimli bir şahıs olduğunu da açıkladı.
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