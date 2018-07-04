24 Haziran’a kesin sonuç: % 52.59 Erdoğan

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) dün Türkiye’nin ilk kez seçim ittifaklarıyla tanıştığı, seçmenin yüzde 86’ü aşan katılımla sandığı gittiği 24 Haziran’daki çifte seçimin kesin sonuçlarını ilan etti. Buna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçerli 50 milyon 68 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü aldı ve yüzde 52.59 oy oranıyla 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Oyların yüzde 42.56’sını alan AK Parti 295 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecek. AK Parti’yi, 146 milletvekili ile CHP izledi. Seçmenlerin milletvekili seçimi için yüzde 88.22’si sandığa giderken, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 86.24’ü oy kullandı. Sonuçlar, ittifak olmaması durumunda İYİ Parti’nin barajı geçemeyeceğini de ortaya koydu.

SANDIK SONUÇLARI

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarını dün saat 17.15’te açıkladı. Güven ve YSK üyelerinin imzaladığı Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiğine ait belge medyaya yansıdı. Güven, “Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, sandık sonuç tutanaklarını ve taranmış örneklerini görebileceklerdir” diyerek, seçim sonuçlarının vatandaşların erişimine açıldığını da söyledi. Kesin sonuçlar satırbaşlarıyla şöyle:

Milletvekili genel seçiminde 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 444’ü oy kullandı. Seçimde geçerli sayılan oy sayısı 50 milyon 137 bin 175 olurken, geçersiz oy sayısı ise 1 milyon 52 bin 269 oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 197 bin 959’u oy kullandı. Geçerli oy sayısı 50 milyon 68 bin 627 olarak kayıtlara geçerken, 1 milyon 129 bin 332 oy geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların aldığı oy oranları şöyle oldu:

Tayyip Erdoğan (AK Parti): Yüzde 52.59 26 milyon 330 bin 823 oy

Muharrem İnce (CHP): Yüzde 30.64 15 milyon 340 bin 321 oy

Selahattin Demirtaş (HDP): Yüzde 8.40 4 milyon 205 bin 974 oy

Meral Akşener (İYİ Parti): Yüzde 7.29 3 milyon 649 bin 30 oy

Temel Karamollaoğlu (SP): Yüzde 0.89 443 bin 704

Doğu Perinçek (Vatan Partisi): Yüzde 0.20 98 bin 955.