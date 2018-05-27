24 Haziran yeni dönemin başlangıcı

YIKMAYI BİLİRSİNİZ

“Cumhurbaşkanı adayları var, indiler meydana, boy gösteriyorlar. Ne diyorlar? ‘AK Parti’nin yaptıklarını yıkacağız.’ Siz sadece yıkmayı bilirsiniz, yapmayı AK Parti bilir. AK Parti’nin yaptıklarına cümle alem şahittir. Adayın biri ‘18 yaşına kadar olan gençlere ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz’ diyor. Bunların dünyadan haberi yok. 2008’den beri gençlerimiz sağlık hizmetini ücretsiz alıyor. Senin memleket meseleleriyle alakan olmadığı için neler yapılıyor haberin yok. Bunlar ağız birliği yapmış. Ne diyorlar, ‘Biz gelirsek Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız. Otomobil yapmak da neymiş bunlardan da vazgeçeceğiz.’ Taş üstüne taş koyan herkesin başımız üzerinde yeri vardır. Ama bunların yıllardır laf üstüne laf koymaktan başka hiçbir marifetleri yok. Dikili bir ağaçları mı var? Biz yapmak, hizmet etmek için geldik. 24 Haziran yeni bir dönemin başlangıcı. 24 Haziran bir milat.



Türkiye dünya ekonomisinden bugün yüzde 1 pay alıyor. Yeni dönemde bu payımızı yüzde 50 arttıracağız. Bu, Türkiye’nin daha da zenginleşmesi, refahın daha da artması demek.”



