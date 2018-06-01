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    24 Haziran seçimlerinde bir ilk!

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:

    İstifa süresi içinde Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinden istifa etmeyen Mehmet Akalın'ın İYİ Parti Edirne 1. sıra adaylığı düşürüldü. Bunun Akalın’ın yerine üzerine 2. sıra adayı Orhan Çakırlar, 2. sıraya da Çakırlar'ın eşi İmren Çakırlar getirildi. Bu durumun Türkiye'de bir ilk olduğu öğrenildi

    İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Akalın’ın adaylığı Marmara Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinden zamanında istifa etmediği gerekçesiyle YSK tarafından düşürüldü.

    24 HAZİRAN'DA BİR İLK

    Bunun üzerine Mehmet Akalın’ın yerine İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayı olarak 2. sıra adayı Orhan Çakırlar’ın eşi emekli öğretmen İmren Çakırlar getirildi. Böylece milletvekili aday sıralamasında 1. ve 2. sıra Çakırlar çiftinin oldu. Bu durumun Türkiye’de bir ilk olduğu öne sürüldü. (HABERTÜRK)

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