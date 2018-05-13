'24 Haziran gençlerin seçimidir'

“ÇANAKKALE'de 15’liler cepheye giderken, analar onların ellerine kına çaldılar. İstiklal harbinde şehit olanlar, bize bu mübarek toprakları vatan olarak bırakanlar gençlerdi. Şimdi ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK, YPG, PYD, FETÖ'ye karşı gençlerimiz, ülkemizin bugününün de yarınının da teminatı. 15 Temmuz gecesini yaşayan bir kardeşiniz olarak biliyorum. 'Bu ülkenin sorunlarına ilgisiz' denen gençlerimiz meydanlara indi.

Artık Türkiye'nin ve dünyanın şartlarını doğru analiz eden, ona göre karar veren gençliğimiz var. Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayan, tarihine kültürüne sahip çıkan bu gençliği bölücüler de FETÖ'cüler de yönlendiremez. Yüreklerinizdeki heyecanı, ülkenin kalkınması, gelişmesi için harekete geçirin. Lütfen, günlük meseleler için de enerjinizi harcamayın. Geleceğin büyük Türkiye'sine odaklanın.

NEFRETİ DEĞİL İDEALLERİNİZİ BÜYÜTÜN

Nefreti, öfkeyi değil; sevgiyi, hayalleri, ideallerinizi büyütün. İhtilafları, anlaşmazlıkları değil; ittifakı, birlikteliği güçlendirin. Öfkeyle harcanacak zamanımız yok. Hepimiz genciyle, yaşlısıyla, Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle bu ülkenin aziz vatandaşlarıyız. Bize bizden başka dost yok, gençler. Dünyada bizim dostumuz yine biz kendimizdir. Bunu Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'da, Gabar'da, Hakurk'ta Bestler- Dereler'de, Dağlıca'da gördük. Ayak basılmayan yerlerin her noktasında, ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Sizin geleceğiniz olan bu bayrak dalgalanıyor.

Bizim hayalimizde ülkesi, demokrasisi daha gelişmiş, milli geliri daha da artmış, küresel değerlerle bütünleşmiş bir Türkiye var. Bu Türkiye hayalimizi elbette gençlerle, sizlerle hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, geçmişin yanlışlarına düşmeden, emin adımlarla gelecek yolculuğumuza yürümek. Sizin heyecanınız, sivrilikleriniz, enerjiniz bizim tecrübemizle birleştiğinde bizi tutana aşk olsun. Biliyorsunuz, 16 Nisan Anayasa değişikliğinde gençleri ilgilendiren çok önemli değişiklik yaptık. Seçme yaşını daha önce 18'e düşürmüştük; ama seçilme yaşı 18 değildi, 25'ti. Bu sefer dedik 'Seçen aynı zamanda seçilmelidir' dedik ve Anayasa değişikliğini sizin için yaptık. Dolayısıyla 24 Haziran seçimi gençlerin seçimidir, geleceğin kararıdır. Kararınız hayırlı uğurlu olsun."

ANNEM GÖREMEDİ

BAŞBAKAN Yıldırım, memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, 2 bin metre yükseklikteki Dumanlı Yaylası’nda düzenlenen ‘Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali’ndeki konuşmasında Anneler Günü’nü de kutladı. Annenin ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade eden Yıldırım, “38 yaşında aramızdan ayrıldığında dünyada yapayalnız kalmıştık. Rahmetli anam bizim büyüdüğümüzü, ne halde olduğumuzu göremedi. Bütün annelere, Bahar anama da Allah rahmet eylesin. Anamız bizi doğurdu, büyüdüğümüzü göremedi ama biz anamızın ruhunu hoşnut etmek için çalıştık, çabaladık, bugünlere geldik. Memleketimize hayırlı hizmet etmeyi Mevla’m bizlere nasip eyledi” diye konuştu. Yıldırım ardından Kayı köyüne geçerek annesinin mezarını ziyaret etti.