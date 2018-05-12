'24 Haziran gençlerin seçimi olacak'

PARLAMENTO ÇOK ÖNEMLİ

“CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’ni, gençlerimizin vizyonlarını bizim yaşadığımız sıkıntılara maruz kalmadan hayata geçirmeleri için getirdik. 24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi olacaktır. Rabbim inşallah 24 Haziran’da hem başkanlık ama parlamentoda da kahir ekseriyeti ile parlamentoyu almayı bizlere nasip etsin. ‘Cumhur ittifakı’nın parlamentodaki zaferi bizler için çok ama çok önemli, onun için çok çalışacağız.



GENÇLERE ŞUNU SÖYLEYİN

Size gelen gençler olur, liseli, üniversiteli... Onlara şunu söyleyin: Daha önce Türkiye’de iktidara gelenler acaba bir Marmaray, bir Avrasya Tüneli, bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü yapabildiler mi? Böyle somut söyleyin. Sorun onlara. Size verebilecekleri bir tane olumlu cevap yoktur.



CHP PİSLİKTİR, ÇÖPLÜKTÜR

Benim belediye başkanlığımdan önce meşhur Ümraniye çöplüğü faciası vardır. Kim vardı? Cumhuriyet Halk Partisi. O çöplük patlamasında 39 vatandaşımız maalesef öldü. Ama şimdi biz oraya spor tesisleri yaptık. Nereden nereye... CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir. CHP susuzluktur. İstanbul’a geldiğimizde su yoktu. Benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu. İstanbul’un bizden sonra su problemi olmadı.

ÖZGÜR DÜŞÜNÜN

Sizlerden ricam kendinizle birlikte ülkeniz, milletiniz, tüm insanlık için hayaller kurun. Öyle büyük hayaller kurun ki içinde özgürlükten barışa her şey olsun. Ancak bu şekilde geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sinin inşasında yer alabilirsiniz. Gençler hiç kimsenin sizin hayallerinizi karartmasına, ufkunuzu daraltmasına, vizyonunuzu köreltmesine izin vermeyin. Ne kadar özgür düşünürseniz kendinize o kadar parlak bir gelecek kurabilirsiniz. Ben sizden, gençliğinizden vazgeçmenizi değil, tam tersine gençlik ateşinizi kendiniz, aileniz, ülkeniz ve milletiniz için sürekli harlamanızı, canlı tutmanızı istiyorum. Bu çağlarda yaşadığınız her hadisenin olumlu veya olumsuz neticelerini hayatınızın ilerleyen dönemlerinde mutlaka göreceksiniz. Onun için ailenize sıkı sıkıya sahip çıkın. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında İstanbul’u fetheden Fatih’lersiniz.



ZİNDAN EDERİZ ZİNDAN

Bizde ayrımcılık yok dedik. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abaza’sıyla, Roman’ıyla, Boşnak’ıyla, Arnavut’uyla, 81 milyon tek millet. Ama bakıyorsun birileri ülkemizde bölücülük yaptı ve bunlar bir de parti kurarak tehditlerle maalesef benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler, çukurlar açtılar. Onlara gereken dersi verdik mi? Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Dereler’de. Ne dedim, ‘inlerine gireceğiz’ dedim. Girdik mi? Sonunda şu anda kaçacak delik arıyorlar mı? Bu milletin huzuruna kastedenlere biz buraları zindan ederiz, zindan.”



YAKALADIĞIMIZI İÇERİ ATIYORUZ

Bu vatanımızı bölemeyecekler, böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Çok meraklı olanlar varsa Pensilvanya’ya buyursunlar gitsinler, Pensilvanya. Yol paralarını da veririz, gitsinler, zira onlara bu topraklarda yer yok, işte onun için yakaladığımızı içeri atıyoruz, atacağız. Niye? Bu milleti böldüler, bu milleti parçaladılar. Gençlerimizi birbirine düşürdüler, annesinden, babasından ayırdılar. O bakımdan bunlara gereken dersi sonuna kadar vereceğiz.”



'SIKILDIK' TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları Kongresi’nde kendisini dinleyen gençlere, “Gençler sıkıldınız biliyorum” dedi. Gençlerin “Hayır” cevabı vermesinin ardından Erdoğan, “Ciddi mi, sıkılmadınız mı?” diye sordu. Erdoğan’ın bu sorusunun ardından Twitter’da “Sıkıldık” paylaşımı yapılmaya başlandı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Twitter’dan, “Sıkıldık hemşerim” paylaşımı yaptı.



SEÇİM ŞARKISI ÇALINDI

ERDOĞAN, dün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken yeni seçim şarkısı ‘Eroğlu Erdoğan’ çalındı.