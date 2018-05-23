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    '24 Haziran bir dönüm noktası'

    ANKARA
    23.05.2018 - 01:39 | Son Güncelleme:

    HDP’nin aday tanıtım toplantısı dün yapıldı.

    Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nden gönderdiği mesajında “Yıllardır süren siyasi mücadelemizde, 24 Haziran seçimleri bir dönüm noktasıdır. Yarından itibaren sokaklarda, meydanlarda olacaksınız. Artık ezilmenin değil, kazanmanın zamanıdır” dedi.

    BULDAN: DEMİRTAŞ BIRAKILSIN
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “Buradan Cumhurbaşkanı’na, Yüksek Seçim Kurulu’na ve yargıya çağrıda bulunuyoruz: Bu adaletsizliğe, bu zulme son verin. Demirtaş’ı özgür bırakın. Diğer adaylar hangi koşullarda kampanya yürütüyorsa, Demirtaş’ın da aynı imkânlara ve koşullara sahip olması gerekir” diye konuştu.

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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