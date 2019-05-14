24. Dönem POMEM'de şahsen başvuru süreci başladı - İşte fiziki yeterlilik sınav talimatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri24. Dönem POMEM'de şahsen başvuru süreci başladı - İşte fiziki yeterlilik sınav talimatı
GeriGündem 24. Dönem POMEM'de şahsen başvuru süreci başladı - İşte fiziki yeterlilik sınav talimatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.05.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

24. Dönem POMEM'de şahsen başvuru süreci başladı - İşte fiziki yeterlilik sınav talimatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
24. Dönem POMEM'de şahsen başvuru süreci başladı - İşte fiziki yeterlilik sınav talimatı

Polis Akademisi, başpolis memuru ile kıdemli başpolis memurlarının komiser yardımcılığı eğitimi sınav takvimine göre, POMEM’de şahsen başvuru süreci 13 Mayıs itibariyle başladı. Öte yandan https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden fiziki yeterlilik sınav talimatı paylaşıldı. Peki, 24. Dönem POMEM şahsen başvuru süreci ne zaman kadar devam edecek?

Ön başvuruları 10 Mayıs’ta tamamlanan POMEM’de şahsen başvuru dönemi başladı. Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülecek olan başvuru süreci, 13- 17 Mayıs tarihlerinde alınacak.  Şahsen başvuru işlemleri kabul edilen personeller 27-31 Mayıs tarihleri arasında ise sözlü sınava tabi tutulacak.

SINAV TAKVİMİ

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Başpolis Memuru ile Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimi aşağıda belirten takvime göre yapılacaktır.

TARİH

İŞİN TANIMI

06-10 MAYIS 2019


Sınava girecek ADAY’ların önbaşvuru (PBS)  kayıt işlemlerinin alınması. 

13-17 MAYIS 2019

Şahsen başvuru işlemlerinin 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülmesi.

27-31 MAYIS 2019

Şahsen başvuru işlemleri kabul edilen personelin sözlü sınavlarının gerçekleştirilmesi.

15-28 HAZİRAN 2019

Sözlü sınavda başarılı olan adayların Uzaktan Eğitim Programına tabi tutulması.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TALİMATI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Kızlar arasında şok kavga! Biri çantayı tuttu, diğeri dövdü

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki kızın dere kenarında eteği bulundu

Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: Ölü ve yaralı var

Akademisyenlerin katilinin ses kaydıyla eşe azmettirme iddianamesi: Yaktın beni Saadet