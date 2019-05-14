24. Dönem POMEM'de şahsen başvuru süreci başladı - İşte fiziki yeterlilik sınav talimatı
Polis Akademisi, başpolis memuru ile kıdemli başpolis memurlarının komiser yardımcılığı eğitimi sınav takvimine göre, POMEM’de şahsen başvuru süreci 13 Mayıs itibariyle başladı. Öte yandan https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden fiziki yeterlilik sınav talimatı paylaşıldı. Peki, 24. Dönem POMEM şahsen başvuru süreci ne zaman kadar devam edecek?
Ön başvuruları 10 Mayıs’ta tamamlanan POMEM’de şahsen başvuru dönemi başladı. Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülecek olan başvuru süreci, 13- 17 Mayıs tarihlerinde alınacak. Şahsen başvuru işlemleri kabul edilen personeller 27-31 Mayıs tarihleri arasında ise sözlü sınava tabi tutulacak.
SINAV TAKVİMİ
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Başpolis Memuru ile Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimi aşağıda belirten takvime göre yapılacaktır.
TARİH
İŞİN TANIMI
06-10 MAYIS 2019
13-17 MAYIS 2019
Şahsen başvuru işlemlerinin 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülmesi.
27-31 MAYIS 2019
Şahsen başvuru işlemleri kabul edilen personelin sözlü sınavlarının gerçekleştirilmesi.
15-28 HAZİRAN 2019
Sözlü sınavda başarılı olan adayların Uzaktan Eğitim Programına tabi tutulması.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TALİMATI
Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.
Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.
Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;
Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.
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