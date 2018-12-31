24. Dönem POMEM polis alımı ne zaman başlayacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis olarak istihdam edilme hayali kuran gençler, POMEM 24. Dönem polis alımları hakkındaki araştırmalarına hız verdi. 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) süreci devam ederken konuya dair bilgi almak isteyen gençler, sürekli olarak EGM'nin internet sitesini sorguluyor. Peki, 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?
24. Dönem için başvuruda bulunmak isteyen polis adayları, yeni yıla sayılı saatler kala beklentilerini artırdı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkında bilgi almak isteyen gençler, konuya dair resmi açıklama olup olmadığın öğrenmek istiyor. İşte, 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında detaylar...
TARİH BELLİ OLDU MU?
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.
Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
POMEM NEDİR?
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
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