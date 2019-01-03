24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? 2019 polis alımı
24. POMEM başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, binlerce polis adayı tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hayallerindeki mesleği icra edebilmek için 2019 polis alımını bekleyen adaylar, başvuru sürecine ilişkin bir bilgi var mı merak ediyor. Peki, 24. POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?
24. Dönem POMEM polis alımları için sınav tarihi ve başvuru zamanı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis adayları yapılacak olan açıklamaları bekliyor. Peki, 24. POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?
TARİH BELLİ OLDU MU?
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.
Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
POMEM NEDİR?
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
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