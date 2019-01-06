24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?
24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, binlece polis adayı tarafından sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Polis olma hayali kuran birçok vatandaş, 24. Dönem POMEM başvurularının yapılacağı tarihi bekliyor. Peki, 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacak olan 24. Dönem POMEM başvuruları için araştırmalar sürmeye devam ediyor. Vatandaşlar POMEM başvuruları için tarih açıklaması yapıldı mı merak ediyor. Peki, 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?
TARİH BELLİ OLDU MU?
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.
Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
POMEM NEDİR?
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle