24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 polis alımı başvuruları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem Haberleri24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 polis alımı başvuruları
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14.01.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 polis alımı başvuruları

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24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 polis alımı başvuruları

2019 polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, binlerce polis adayı tarafından büyük bir merakla araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 2019 yılında yapılacak polis alımları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, 2019 polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 24. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor. Peki, 2019 polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 24. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?

EGM TARİH VERDİ Mİ?

Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

POMEM 24. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak 23. dönem alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.

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