24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 2019 polis alımı
23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) polis alımına dair süreç henüz devam ederken gözler bu kez 24. Dönem POMEM polis alımlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis olarak istihdam edilme hayali kuran gençler, konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?
Polis olmak isteyen binlerce genç, POMEM 24. Dönem polis alımları hakkında herhangi bir detay ya da açıklama olup olmadığını sorguluyor. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruları kontrol eden vatandaşlar konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını görmek istiyor. İşte, polis alımı hakkında detaylar...
TARİH BELLİ OLDU MU?
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.
Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
POMEM NEDİR?
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
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