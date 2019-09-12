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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri24. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı! 3 bin polis alımı sınav sonucu sorgulama
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12.09.2019 - 23:56, Son Güncelleme:

24. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı! 3 bin polis alımı sınav sonucu sorgulama

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24. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı! 3 bin polis alımı sınav sonucu sorgulama

2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan 24. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan mülakat sonuçlarına, TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile erişilecek. Peki, POMEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, EGM sınav sonucu sorgulama ekranı.

Daha önce başvuruları alınan 24 Dönem 3 bin kadın polis adayı alımında meraklı bekleyiş sona erdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 24. Dönem POMEM sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, sınav sonuçlarına yönelik detaylı bilgiler.

“Güven Masası” uygulaması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM’e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.

POMEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir.

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN(LİSANS)

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN(ÖNLİSANS)

Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 22 Eylül 2019 günü saat 17:00’ye kadar planlandıkları POMEM’lerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

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