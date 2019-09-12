24. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı! 3 bin polis alımı sınav sonucu sorgulama
2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan 24. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan mülakat sonuçlarına, TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile erişilecek. Peki, POMEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, EGM sınav sonucu sorgulama ekranı.
Daha önce başvuruları alınan 24 Dönem 3 bin kadın polis adayı alımında meraklı bekleyiş sona erdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 24. Dönem POMEM sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, sınav sonuçlarına yönelik detaylı bilgiler.
“Güven Masası” uygulaması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı.
Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM’e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.
POMEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir.
SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN(LİSANS)
SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN(ÖNLİSANS)
Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 22 Eylül 2019 günü saat 17:00’ye kadar planlandıkları POMEM’lerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
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