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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
12.11.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

24. çocuğunu evlendirdi, 200 torunuyla halay çekti

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24. çocuğunu evlendirdi, 200 torunuyla halay çekti

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde bir aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdiği düğünde misafirleri için 250 hindi keserek bir ton pirinç ve kuru fasulye pişirdi. 3 eşinden olan 24 çocuğu ve yaklaşık 200 torunu, kol kola girip halay çekti.

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  • Aşiret düğününe 3 bin kişi katıldı
  • Aşiret düğününe 3 bin kişi katıldı
  • Aşiret düğününe 3 bin kişi katıldı
  • Aşiret düğününe 3 bin kişi katıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki dönem Mezra kasabası belediye başkanlığı yapan, 3 eşi, 24 çocuğu ve yaklaşık 200 torunu bulunan Ümeyrat aşireti lideri Mehmet Emin Güneş, bekar olan 24’üncü oğlu Osman Güneş’i, Büşra Yavuz ile evlendirdi.

3 BİN DAVETİYE, 250 HİNDİ VE 1 TON PİRİNÇ İLE KURU FASULYE

Yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğünde 250 hindi kesilerek bir ton pirinç ve kuru fasulye pişirildi. Yemekleri misafirlere ikramı da kolay olmadı. Onlarca kişi yemekleri misafirlere ikram etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Misafirler için kurulan sofra meydanın büyük kısmını kapladı.

HALAY ÇOCUK VE TORUNLARINDAN OLUŞTU

Düğünde kadın ve erkekler ayrı ayrı halay çekti. Düğün halayı ise aşiret liderinin çocukları ve torunlarından oluştu. Kol kola giren yaklaşık 250 kişi kadın ve erkek grup halinde halay çekti. Düğünde silah atılmasının yaksak olduğunu gösteren bir afiş de asıldı.

ÇOCUKLARININ İSMİNİ EZBERE SAYAMADI

Çocuklarının ismini ezbere sayamayacağını, ancak karşısına geldiklerinde hatırlayacağını söyleyen aşiret lideri Mehmet Emin Güneş, “Ben Mehmet Emin Güneş, Mezralıyım, Ümeyrat Aşiretindenim. İki dönem belediye başkanlığı, bir arada muhtarlık yaptım. 3 evliyim, 24 çocuk babasıyım. 200’e yakın torun sahibiyim. Bu sonuncusunu evlendiriyorum. Çocuklar karşıma gelince ismini söylerim ama böyle olunca sayamam. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar aşiret düğünleridir. Herkes burada. Geniş bir aşiretiz. Düğünlerimiz güzel oluyor” diye konuştu.

Düğün, gelinin damadın evine getirilmesinin ardından son buldu.

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Son 24 saatte ne oldu? (12.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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