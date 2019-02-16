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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA-DHA
16.02.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Çatlak büyüdü... 24 binaya tahliye kararı... Sokak kapatıldı

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İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 12 ev tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, ocak ayında görülen yağışların ardından yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı.

Çatlağın son 2 günde daha da genişlemesi sonucu bir ev yıkıldı, 11 evde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı.

Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturanların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti. Şeker, devletin bütün imkanlarıyla mahalle halkının mağduriyet yaşamaması için vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.
Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi.

12 EV DAHA BOŞALTILACAK

Bornova Kaymakamı Fatih Genel de heyelanın yaşandığı bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. Genel, evlerini ve ahırları boşaltmak istemeyen bazı kişileri ikna etmeye çalıştı.

Genel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprak kaymasının sebebinin henüz teknik olarak bilinmediğini ancak yoğun yağışların zemin gevşekliğine yol açmış olabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.

Halkın can güvenliği açısından evlerini boşaltması gerektiğine işaret eden Genel, "Eğridere Mahallemizde bir bölgede ciddi olarak toprak kayması söz konusu. Şu ana kadar 12 evimizi boşalttık. 12 evimizin daha tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Yeni boşaltma kararı alınan bu evlerde şu anda bir çatlak, yarık söz konusu değil ama tedbir amaçlı boşaltacağız." diye konuştu.

 

HAYVANLAR İÇİN AHIR TEMİNİ

Bölgede jandarma, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğünü ifade eden Genel, şunları belirtti:

"Boşaltılan evlerin sakinleri yakınlarının yanına yerleşti. Biz valimizin emirleriyle bu evlerde kalanların ev kiralamaları durumunda kira bedellerini karşılayacağız. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın ahırları için de Bornova Belediyemiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de birer çadır kuracak. Vatandaşlarımızın sahip olduğu hayvanların tamamını bölgenin biraz aşağısında bulunan düğün salonunun yanında bir araya toplayacağız. Vatandaşlarımız eğer ahır kiralarsa onun bedelini de yine devletimiz karşılayacak. Burada Kızılay ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin yemek dağıtımı da oluyor."
Olayın can kaybına ve herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemesinin sevindirici olduğunu dile getiren Genel, heyelanın çok yavaş genişlediğini, günler içinde yarıkların 15-20 cm genişliğe ulaştığını ifade etti.

"Çok şükür ki birden heyelan olmadı" diyen Genel, "Ancak her an çok ciddi bir kayma olabilir. Mahallenin bir bölümünü buradan taşımış olacağız. Umarım bu risk genişlemez." diye konuştu.

 

SOKAK ARAÇ VE YAYA GİRİŞİNE KAPATILDI

Mahalle sakinleri de uzun süredir yaşadıkları bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ve tedirgin olduklarını belirterek, devlet kurumlarının kendilerine sahip çıkmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise heyelan görülen bölgenin hemen üzerindeki bir araziye hobi bahçeleri kurulmaya başladığını, buranın inşası sırasında bölgenin doğal yapısının bozulmasının heyelana neden olduğunu iddia etti.

Bu arada evlerini ve ahırlarını tahliye etmeye çalışanlara jandarma ve AFAD ekipleri de yardımcı oldu. Belediyelere ait araçlar da eşyaların taşınmasında kullanıldı.

Jandarma ekipleri, heyelanın yaşandığı Ardıç Sokak'ta bariyerlerle önlem alarak sokağı araç ve yaya girişine kapattı. 

 

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