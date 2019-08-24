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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.08.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! 24 Ağustos Sayısal Loto çekilişi tamamlandı

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MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! 24 Ağustos Sayısal Loto çekilişi tamamlandı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto'nun, bin 247'nci hafta çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çarşamba günü yapılan son çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?

Sayısal Loto'da bin 247'nci hafta çekiliş heyecanı vardı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki ikinci çekilişi, MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda tamamlandı. İşte, MPİ Sayısal Loto bin 247'nci hafta çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto oyununun 1247. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 118 bin 96 lira 40 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 126 kişi 6 bin 203 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 374 kişi 92 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 119 bin 944 kişi ise 13'er lira ikramiye kazandı. 

Çekilişte toplam 6 milyon 48 bin 336 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. 

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 619 bin 555 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 904 bin 395 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak. 

Saat 21:15'te başlayan çekilişte kazandıran numaralar şunlar oldu; 1 - 8 - 21 - 23 - 25 - 28

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı 24 Ağustos Sayısal Loto çekilişi tamamlandı

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1246. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 599 lira 48 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 67 kişi 6 bin 954 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 601 kişi 97 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 24 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 746 bin 893 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 964 bin 670 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 539 bin 165 lira 29 kuruş kamuya aktarılacak.

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