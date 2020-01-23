231 bin dosyada uzlaştık

YARGI yükünü hafifletmek için hayata geçirilen uzlaştırma büroları, 2019 yılında toplam 275 bin dosyaya baktı. Uzlaşma kapsamında şikâyetçiler, bağış yapma, kamu yararına çalışma, suç nedeniyle uğranan zararın giderilmesi, özür dileme gibi şartların yerine getirilmesinin yanı sıra farklı taleplerde de bulundu.

İstiklâl Marşı'nın 10 kıtasının ezberlenmesi, işyerine tüm çalışanların bulunduğu ortamda, üzerinde "Özür dilerim" yazılı pastanın gönderilmesi gibi talepler geçen yıl kabul edildi. Bunun yanı sıra Türk tarihi üzerine bir kitabın okunarak özetinin çıkarılması, Kızılay Meydanı’nda 200 gül dağıtılması gibi taleplerin karşılanmasıyla da taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Fail ve mağdur, uzlaştırmacılar eşliğinde görüşmeler gerçekleştiriyor. Taraflar görüşmeler sırasında mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dileme, kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma, topluma faydalı birey olunmasını sağlayacak programlara katılma, maddi ve manevi zararın karşılanması ile bağışta bulunma gibi anlaşma kararı belirliyor. Bu tür kararlar üzerinde tarafların uzlaşmaya varmaları suretiyle dosyalar sonuçlandırılıyor. Böylece uzun yargılama süreçleri sona eriyor. Şüpheliler, uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde ceza almaktan kurtuluyor. Uzlaşma sürecinde mağdur herhangi ücret ödemiyor. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer masraflar devlet tarafından karşılanıyor. Uzlaşmanın olumlu sonuçlanması halinde şüpheliden de herhangi ücret talep edilmiyor.