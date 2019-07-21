23 yıl sonra gelen telefonla şoka girdi! 'Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri23 yıl sonra gelen telefonla şoka girdi! 'Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım'
GeriGündem 23 yıl sonra gelen telefonla şoka girdi! 'Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM- Ebru APALAK/ANKARA, (DHA)
21.07.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

23 yıl sonra gelen telefonla şoka girdi! 'Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANKARA'da Ramazan Sarı (23), 3 yaşındayken annesinden boşanan babası ölünce 'Ramazan Balcıoğlu' adına düzenlenmiş ikinci kimliğinin olduğunu öğrendi. Durumu düzelttirmek için nüfus müdürlüğüne giden Sarı, sahte kimlik bulundurmaktan gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Sarı, askerliğini yapmasına rağmen kaçak göründüğü ve çift seçmen kaydından hakkında dava açıldığını öğrendi.

Ramazan Sarı'nın, hayatı Şubat 2019'da gelen telefonla değişti. Telefondaki kişi Ramazan Sarı'ya, kardeş olduklarını ve babalarının öldüğünü söyledi. Telefondaki kişiye inanmayan Sarı, annesine sorduğunda tüm gerçeği öğrendi. Birgül Sarı oğluna, 2015 yılında ölen eşi Mehmet Sarı'nın Ramazan Sarı'nın gerçek babası olmadığını söyledi. Sarı, annesinin, gerçek babası Tevhik Balcıoğlu'ndan 1999 yılında 3 yaşındayken boşandığını ve Mehmet Sarı'nın üvey babası olduğunu öğrendi. Boşandıktan sonra Balcoğlu "çocuğun kimliğini yırttım attım" dediği için Birgül Sarı'nın 2006 yılında ilkokula başlarken oğluna ikinci eşi Mehmet Sarı'nın üzerinden yeniden kimlik çıkarttığı ortaya çıktı.

CENAZEYE GİTTİ, BAŞKA KİMLİĞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Gerçeği öğrenen Ramazan Sarı, hiç görmediği gerçek babası Tevhik Balcıoğlu'nun, Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer Mahallesi'ndeki cenazesine gitti. Burada kardeşi Özgür Balcıoğlu, Ramazan Sarı'ya, doğumdan sonra verilen Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenmiş kimliğini verdi. Sarı, Ankara'ya döndüğünde karışıklığı gidermek için Mamak Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Sarı, burada sahte kimlik bulundurduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Sarı, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

'ASKERLİĞİ YAPTIĞIM HALDE KAÇAK GÖRÜNÜYORUM'

Ramazan Sarı, 23 yıldır kullandığı Ramazan Sarı adına düzenlenen kimliğinin alındığını, Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenen ilk kimliğinin kendisine verildiğini söyleyerek, "Benim, askerliği yaptığım, ehliyet aldığım, okul okuduğum kimliğim şimdi devletin elinde. Yeni kimlikte benim sigorta kaydım yok, okul kaydım yok, askerliği yapmış olmama rağmen kaçak görünüyorum. Bu olaydan dolayı mağduriyet yaşadım" dedi.

'ESKİ KİMLİĞİME KAVUŞUP, NORMAL HAYATIMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Ramazan Sarı, savcılıkta kendisinden DNA testi istendiğini, adli tatil nedeniyle soruşturma ve dava aşamasının gecikeceğini belirterek, "Ancak mahkeme kararıyla bu durumu düzelttirebileceğim söylendi. Ancak adli tatil araya girdi, süreç uzadı. Bana bazı kişiler 'askerliği yeniden yaparsın' diyor. Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım. Benim bir suçum yokken açıktan okuduğum liseye kayıt yaptıramıyorum. Yeni kimliğimde askerliği yapmadığım gözüktüğü için iş bulamıyorum. Hiç sigorta kaydım gözükmüyor. Maddi ve manevi zor durumdayım. Bir an önce sorunun giderilmesini istiyorum. Davanın bir an önce açılıp, eski kimliğime kavuşarak, normal hayatıma devam etmek istiyorum" dedi.

Sarı, Yüksek Seçim Kurulu'nun da çift seçmen kaydı olması nedeniyle hakkında dava açtığını sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ameliyat sırasında öldü! İğrenç olay otopside ortaya çıktı…
Beylikdüzü’ndeki dehşetten bir acı haber daha!
Kızım, kendini benim için kurban etti!
Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü