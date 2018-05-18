23 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK, 10-17 Mayıs tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 49 adet EYP ve 7 adet silah mevzii, sığınak ve barınağın imha edildiğini, bir askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını bildirdi.



Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren ise 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 233 asker yaralandı. Harekat kapsamında bugüne kadar 222 adet mayın ve bin 177 adet EYP tespit edilerek imha edildi.