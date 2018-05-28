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    23 tanker sıraya girdi, yakıt yetiştiremedi

    Latif SANSÜR (DHA)
    28.05.2018 - 16:05 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na yanaşan Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov'a (69) ait, 144 metre uzunluğundaki 'Ocean Victory' isimli mega yata, 23 tanker yakıt alındı.

    Muğla'nın Bodrum ilçesi kıyılarında ailesiyle birlikte tatil yapan Rus iş adamı Viktor Rashnikov'a ait mega yat 'Ocean Victory', yakıt almak için Kuşadası Ege Ports Limanı'na yanaştı. Rashnikov ve ailesi uçakla Bodrum'dan Rusya'ya dönerken, 300 milyon dolar değerindeki 8 katlı yat, 50 personeliyle yakıt ve yiyecek ikmali yapmak üzere dün Kuşadası'na geldi.

    Geceyi açıkta geçiren yat, bu sabah Ege Ports Limanı'na yanaştı. Akaryakıt deposu yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık, toplam 518 ton yakıt alabilen yat için 23 tanker sıraya girdi. Yata hizmet veren acente yetkilileri, yakıt ve yiyecek ikmalinden sonra yatın personeli ile birlikte Yunanistan'ın Atina Limanı'na hareket edeceğini söyledi.

    23 tanker sıraya girdi, yakıt yetiştiremedi

    Bodrum'dan 300 bin liralık yiyecek aldı!
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