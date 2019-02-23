Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı! 23 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 195'inci çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 195'inci hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. İşte, 23 Şubat 2019 tarihli bin 195'inci Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
23 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı.
MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların belli olmasıyla birlikte şans oyunu tutkunları MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu kazanan numaraları araştırmaya başladı. İşte, Sayısal Loto'da bin 195'inci hafta sonuçları...
Çekiliş sonucu belirlenen numaralar şunlar oldu: 17 - 27 - 40 - 43 - 46 - 47
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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1194'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 878 bin 231 lira 44 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 83 kişi 5 bin 281 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 642 kişi 71 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 84 bin 911 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 697 bin 945 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 87 bin 568 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 608 bin 583 lira 48 kuruş kamuya aktarılacak.
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