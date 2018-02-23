23 Şubat Cuma günü Küçükçekmece ve Avrupa Yakası elektrik kesintisi.. Elektrikler ne zaman gelecek?

Bir çok ilçede meydana gelen planlı elektrik kesintilerinin ardından vatandaşlar şimdi elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabını araştırıyorlar. BEDAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre planlı elektrik kesintilerinin saatleri belli oldu. Peki ilçenizdeki elektrik kesintisinde son durum ne? İşte planlı elektrik kesintisi listesi

Elektrik enerjisinin kesilme sebepleri nelerdir?

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır?

Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirmehemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışı’na İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 26’ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.

Planlı Elektrik kesintilerinden nasıl haberdar olabiliriz?

Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfa’da Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için lütfen tıklayınız. https://www.bedas.com.tr/tr/duyurular/164/sms_bilgilendirme

23 Şubat 2018 Cuma günü planlı kesinti programı

- NURİPAŞA Mh., 15 Sk., 14 Sk., 13 Sk., 61/2 Sk., 63/1 Sk., 63 Sk., 62/3 Sk., 62/2A Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ÇIRPICI Mh., RÜSTEM BALKAN Sk., YEŞİLYOL G Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BALIKYOLU Mh., 418. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- SOĞANLI Mh., GÖKÇE Sk., ALPER Sk., GÖKTUĞ Sk., AHMET HAŞİM Cd., ALPAY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKINCILAR Mh., İNÖNÜ Cd., ÖĞRETİCİ Sk., SIRA Sk., ÇELİKTÜRK Cd., ORHAN Cd., TAŞÇILAR Sk., BEYATLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., LİTROS MALTEPE YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., ASKERİ FIRIN ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., D-100 BAĞLANTI YOLU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YUNUS EMRE Mh., 1398/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., AVNİ AKYOL Bul., DOĞA PARKI Cd., ANKAKUŞU Sk., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., POSTA Cd., YAMAÇ ÇIKMAZI Sk., BUKET Sk., DELTA Sk., BARIŞ Sk., ATA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CUMHURİYET Mh., HANIMELİ Sk., ATATÜRK Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YEŞİLKENT Mh., G-619 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YEŞİLKENT Mh., G-610 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HAMİDİYE Mh., SOĞUKSU Cd., GİRNE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜZELTEPE Mh., METİN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GAZİ Mh., ŞEHİT NURETTİN ATEŞ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜZELTEPE Mh., YENİ BAYIR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MEVLANA Mh., 832. Sk., 833. Sk., 836/1. Sk., SEFA Cd., 869/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YENİKÖY Mh., KARABURUN Mh., DURUSU Mh., TERKOS Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., ORMAN TEPE ÇIKMAZI Sk., YEŞİM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AYAZAĞA Mh., 215. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KARADOLAP Mh., KONFOR Sk., YAREN ÇIKMAZI Sk., DİREK Sk., DOLGUN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- EVREN Mh., GÜLBAHAR Cd., BAHAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ADNAN KAHVECİ Mh., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KARADOLAP Mh., GAZİOSMANPAŞA Cd., 3.ŞAHİN Sk., 2.ZÜMRÜT Sk., BAHAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- EVREN Mh., BAHAR Cd., GÜLBAHAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FEVZİPAŞA Mh., SÖĞÜT Cd., ERDOĞAN Sk., GURUR Sk., HAKİMBEY Sk., GÜMÜŞYAKA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 04:30-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜZELTEPE Mh., AVCI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ALİBEYKÖY Mh., 2.BURCU Sk., ATATÜRK Cd., ÖMÜR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATİKALİ Mh., BEYCEĞİZ FIRINI Sk., ARİF EFENDİ Sk., KOKULU BAHAR Sk., CEMALİ Sk., BİLGİÇLER Sk., GÖZLEMCİ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MURATPAŞA Mh., ULUYOL Cd., SİTELER Cd., İNAN Sk., RAMİ KIŞLA Cd., YENİDOĞAN Mh., CANER Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HAVAALANI Mh., FORMA Sk., FORUM Sk., FİŞEK Sk., FOTO Sk., MEHMET AKİF İNAN Cd., BİRLİK Mh., 873. Sk., 874. Sk., 872. Sk., 876. Sk., 876/1. Sk., 877. Sk., 879. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MENDERES Mh., 365. Sk., 366. Sk., 364. Sk., 355. Sk., ATIŞALANI Cd., 302. Sk., NECİP FAZIL Cd., 308. Sk., FEVZİ ÇAKMAK Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ATIŞALANI Cd., 1119. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÖKÇEALİ Mh., SUBAŞI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KAZIM KARABEKİR Mh., 955. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKŞEMSETTİN Mh., KALKAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİMAR SİNAN Mh., YAVUZ SELİM Cd., YENİ Mh., NURULLAH BALDÖKTÜ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HACIAHMET Mh., ELMAS TRAŞ Sk., ERMEYDANI Cd., KURTULUŞ DERESİ Cd., YENİŞEHİR Mh., IRMAK Cd., İSTİKLAL Mh., İPLİKÇİ FIRINI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında CUMHURİYET Mh., YENİ YOL Sk., SİLAHŞÖR Cd., İNCİRLİ DEDE Cd., ESKİŞEHİR Mh., KASAP HURŞİT Sk., FEYLOSOF Sk., MİRİMİRAN Sk., AVŞAR Sk., FENERCİ KADRİ Sk., BEKÇİ MAHMUT Sk., MERKEZ Mh., AKAR Cd., ÖZKONAK Sk., SİLAHŞÖR Cd., PAŞA Mh., ÇİMEN 2 Sk., YAYLA Mh., ATEŞ BÖCEĞİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MADEN Mh., BAĞLAR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- SEYMEN Mh., GAZİ YİĞİT Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 07:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 754. Sk., 755. Sk., 756. Sk., 756/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- NİNE HATUN Mh., İNÖNÜ Cd., 168. ÇIKMAZ Sk., 167. Sk., 166. Sk., 165. Sk., 160. Sk., 164. Sk., MERCAN Cd., MENDERES Mh., 322. Sk., 350. Sk., 359. Sk., 358. Sk., 320. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.