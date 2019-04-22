23 Nisan'da (yarın) noterler açık mı? 23 Nisan noter çalışma saatleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu sene salı gününe denk gelmesi ile beraber, devlet kurumlarının çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bununla beraber tespit tutanağı, vekaletname, beyanneme gibi işlemlerin yapıldığı noterlerin 23 Nisan Salı günü çalışıp çalışmadığı da internette en fazla araştırılan konulardan oldu. Peki 23 Nisan 2019 Salı günü noterler açık mı? İşte, noter çalışma saatleri.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olmadı nedeniyle, hangi kurumların açık olacağı internette en fazla araştırılan konulardan biri oldu. Bu kurumlardan en fazla merak edilen yerlerden olan noterlerin çalışma saatleri de sorgulanmaya başladı. Özellikler vekaletname gibi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar, '23 Nisan'da noterler açık mı' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Nisan noter çalışma saatleri.
23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri içerisinde değerlendirilmektedir. Resmi tatil dolayısı ile devlet kurumları mesai yapmayacak, dolayısıyla noterler de 23 Nisan Salı günü kapalı olacak. Ülke genelinde noterler 24 Nisan günü mesai saatlerine başlayacak.
Yani PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatil olacak.
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