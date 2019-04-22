23 Nisan'da (yarın) bankalar açık mı? 23 Nisan banka çalışma saatleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle devlet kurumlarının çalışma saatleri merak konusu oldu. Özellikle havale, eft gibi işlemlerin gerçekleştirildiği bankaların durumu araştırılıyor. Peki, 23 Nisan'da (yarın) bankalar açık mı? 23 Nisan banka çalışma saatleri
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birçok yerin tatil olması nedeniyle vatandaşlar hangi yerlerin açık, hangilerinin kapalı olduğu konusunda soru işaretleri yaşıyor. Bu yerler arasında en çok merak edilenlerden biri de bankalar. Özellikle ödemelerini geciktirmek istemeyen vatandaşlar,’ 23 Nisan'da (yarın) bankalar açık mı?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Nisan banka çalışma saatleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri içerisinde değerlendirilmektedir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan tüm bankacılık işlemleri 24 Nisan Salı günü saat 08.00 civarında hesaplara yansıyacaktır. Bu nedenle 23 Nisan günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
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