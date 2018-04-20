23 Nisan'da sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? 2018 resmi tatil günleri

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan tarihinde Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. 23 Nisan Pazartesi tarihine denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birçok yerin tatil olması nedeniyle vatandaşlar hangi yerlerin açık, hangilerinin kapalı olduğu konusunda araştırma yapıyor. Bu yerler arasında en çok merak edilenlerden biri sağlık ocaklarının durumu. Özellikle rutin kontrollerini yaptıracak olanlar ‘23 Nisan’da sağlık ocakları açık mı?’ sorusuna yanıt arıyor.



23 Nisan Pazartesi resmi tatil olduğu için tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Sağlık ocakları hizmet vermeyecektir, bu sebeple 23 Nisan Pazartesi günü için randevu almanız mümkün değildir ancak acil servisler her daim açık olacaktır. Acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılır.

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin yapılması öngörülüyor. 2017 Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 18 gün tatil yapan memurların şse bu yıl 12.5 gün tatil yapacaklarını planlanıyor. İşte 2018 yılının önümüzdeki günlerinde kalan resmi tatiller..

SIRADAKİ TATİL

23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı gününe denk geliyor.