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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.04.2019 - 22:14, Son Güncelleme:

23 Nisan'da okullar tatil mi? | 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

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23 Nisan'da okullar tatil mi? | 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala, öğrenciler ve öğretmenler de bayram hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Yurt genelinde törenlerin düzenleneceği 23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkularla kutlanacak. Bununla beraber, özellikler öğrenciler 23 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, 23 Nisan 2019, bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte, 23 Nisan ile ilgili bazı bilgiler ve resmi tatil günleri...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1923'te ilan edildi. 23 Nisan hazırlıkları ülke genelindeki tüm okullarda son hızıyla devam ederken, öğrenciler de bu yıl 23 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak etmeya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı resmi tatiller takvimini internet sayfası üzerinden daha önce duyurmuştu. Peki, bu sene 23 Nisan hangi günde kutlanacak? 23 Nisan'da okullar tatil edilecek mi? İşte merak edilenler...

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılında Salı gününe denk geliyor ve 23 Nisan MEB'nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ TARİHİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

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