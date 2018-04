23 Nisan'da noterler açık mı? Noterler yarın çalışıyor mu?

23 Nisan'da noterler açık mı sorusuna cevap aranmaya devam ediliyor. Alım satım ve tasdik işlemleri gibi geniş bir yelpazeye sahip olan noterler, vatandaşların sıkça ziyaret ettiği kurumlar arasında yer almaya devam ediyor. Peki, 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu? İşte, vatandaşların merak ettiği soruyla ilgili detaylı bilgiler

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması noterin resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan salı günü görülecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri ise yine haftanın ilk iş günü olan 24 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.

NOTER NEDİR?

Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri

yaparlar.

Noterlikler dört sınıfa ayrılır.



Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır.



Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.



Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir noterliklerin durumunu inceleyerek, yeniden yapacağı sınıflandırmayı Resmi Gazete ile ilan eder.



Yukarıki fıkrada gösterilen dört yıllık süre içinde açılan yeni noterlikler, sürenin bitimi beklenmeden ikinci fıkraya göre ve tahmini gayrisafi gelirleri de gözönünde tutulmak suretiyle sınıflandırılarak, Resmi Gazete ile ilan olunur.



Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkındaki 31 inci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, dördüncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçirilecek olanlar, her yılın Nisan ayı başında tespit edilerek ilan olunur.



Yeni sınıflandırma ilan oluncaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygulama yapılır.