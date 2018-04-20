Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene 23 Nisan tarihinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Çocuklar, kendileri için armağan edilen bu keyfini çıkarırken; yetişkinler de bugünü tatil fırsatı olarak görüyor. Peki kimilerinin ertelediği planları için değerlendirdiği 23 Nisan’da bankalar açık mı? İşte gerek özel bankalar gerekse devlet bankalarının 23 Nisan’daki mesai durumu

BANKALAR YARIN ÇALIŞIYOR MU?



23 Nisan Pazartesi resmi tatil olduğu için tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan tüm bankacılık işlemleri 24 Nisan Salı günü saat 08.00 civarında hesaplara yansıyacaktır. Bu nedenle 23 Nisan günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.