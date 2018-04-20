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    23 Nisan’da bankalar açık mı?

    Hürriyet Haber
    20.04.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    23 Nisan öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de bankaların durumu oldu. EFT, havale veya benzeri işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bir sorunla karşılaşmamak için ‘23 Nisan’da bankalar açık mı?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Nisan’da bankaların çalışma durumunu merak edenler için detaylar!

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene 23 Nisan tarihinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Çocuklar, kendileri için armağan edilen bu keyfini çıkarırken; yetişkinler de bugünü tatil fırsatı olarak görüyor. Peki kimilerinin ertelediği planları için değerlendirdiği 23 Nisan’da bankalar açık mı? İşte gerek özel bankalar gerekse devlet bankalarının 23 Nisan’daki mesai durumu

    BANKALAR YARIN ÇALIŞIYOR MU?

    23 Nisan Pazartesi resmi tatil olduğu için tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan tüm bankacılık işlemleri 24 Nisan Salı günü saat 08.00 civarında hesaplara yansıyacaktır. Bu nedenle 23 Nisan günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

     

    Etiketler: bankalar mesai , SeoHaber , NoMobil , gündem
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