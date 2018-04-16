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    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri - En güzel 23 Nisan şiirleri

    Hürriyet Haber
    16.04.2018 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasına çok az bir süre kala, 23 Nisan'a özel şiirler de araştırılmaya başlandı. Bu özel günde birçok öğrenci kürsülerde günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapacak ve şiirler okuyacak. İşte, en güzel 23 Nisan şiirleri..

    Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu özel günde düzenlenen etkinlerde kullanmak için şimdiden 23 Nisan şiirleri araştırılmaya başlandı. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri...

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 23 NİSAN ŞİİRLERİ

    BİZİM BAYRAMIMIZ

    Bu gelen bizim bayram

    Yükseldi bak ünümüz.

    23 Nisan bizim

    En şerefli günümüz!

    Al bayrağı açalım,

    Gel gidelim törene.

    Bin teşekkür, bizlere

    Bugünleri verene...

    Bizim için harcanan

    Boşa gitmez bu emek,

    Çünkü her Türk çocuğu

    23 Nisan demek...

    Yazan: İsmail Hakkı SUNAT

    ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

    Çocuklar şarkı söylerken

    Kanatlanır gökyüzüne

    Melek olur.

     

    Çocuklar şarkı söylerken

    Sarı saçlı, mavi gözlü

    Bebek olur.

     

    Çocuklar şarkı söylerken

    Bulut olur,

    Gökkuşağı olur

    Deniz olur.

     

    Çocuklar şarkı söylerken

    23 Nisanlarda

    Pırıl pırıl saydam kanatlı

    Kelebek olur.

     

    Çocuklar şarkı söylerken

    23 Nisanlarda

    Dillerinde, gözlerinde

    Yüreklerinde yalnızca

    Bir dilek olur.

     

    Teşekkürler Atatürk

    Teşekkürler Atatürk

     

    Yazan: M. Macit TAŞ

    23 NİSAN ŞİİRİ

    Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

    Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

    Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

    Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

     

    Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

    Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

    Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

    Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

     

    Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

    Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

    Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

    Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

     

    Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

    İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

    Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

    Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

     

    Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

    Kalmamalı en ufak bir tasamız,

    Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

    Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

    Yazan: Ferit Rakıp TUNGOR

    DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

     

    Kiminin saçı siyah,

    Kiminin saçı sarı...

    Ankara'da buluştu,

    Dünyanın çocukları.

     

    Her Yirmi Üç Nisan'da

    Tekrarlanır bu olay.

    Buluşma nedenini,

    Açıklamak çok kolay.

     

    Bu kocaman dünyada

    Ülke sayısı çoktur.

    Oysa ki hiç birinin

    Çocuk Bayramı yoktur.

     

    Dünyanın çocukları

    Yurdumuza koşuyor,

    Her Yirmi Üç Nisan'da

    Cıvıldaşıp coşuyor.

     

    Türkiye konuklarla,

    Kalpler sevgiyle dolsun.

    Dünya Çocuk Bayramı

    Herkese mutlu olsun!

     

    Yazan: Altan ÖZYÜREK

     

    GELDİ 23 NİSAN

     

    Dün sabah anneciğim

    Öperek, dedi: Uyan

    Bugün senin bayramın,

     

    Kalk, bak süslendi her yan.

    Baktım her taraf süslü,

    Sokaklar dolu insan.

     

    Dedim: Anne bu neden

    Dedi: 23 Nisan.

     

    Temel bayrammış, inan

    Kutlu olsun kardeşim

    Geldi 23 Nisan.

     

    Yazan: R. Gökalp ARKIN

     

    ÇOCUK BAYRAMI

     

    Arkadaşlar, sevinelim,

    Hep gülelim, eğlenelim;

     

    Sıkılmasın hiç canımız;

    Çünkü bugün bayramımız...

     

    Oyun, alay, dernek düğün,

    Hepsi bizim işte bugün...

     

    Çocuklara hor bakmayın;

    İncitmeyin, esirgeyin...

     

    Ana yurdun oğlu, kızı,

    Umut veren şen yıldızı.

     

    Yarınları parlatacak;

    Şenlenecek her bir ocak...

     

    Korunacak cumhuriyet,

    Yükselecek bu memleket...

     

    Yazan: Ekrem ŞENOZAN

     

    ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

     

    Çocuk Bayramı'nda

    Gelmiş katılmış aramıza,

    Atatürk çocuk olmuş bakın:

    Sallanıyor salıncakta!

     

    Gülüyor gözlerinin içi,

    Gülüyor,

    Gökler, denizler kadar mavi.

    Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

    Bayramların en güzelini".

     

    "Dilerim, yurdumun çocukları,

    Tüm çocukları dünyanın

    Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

    Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

    Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

     

    Yazan: Aziz SİVASLIOĞLU

     

    23 NİSAN BİR ARMAĞAN

     

    Sanki her tarafta var bir düğün.

    Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

     

    İşte, bugün bir meclis kuruldu,

    Sonra hemen padişah kovuldu.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

     

    Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

    Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

    Bugün yirmi üç Nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

     

    Yazan: Saip EGÜZ

     

    23 NİSAN KOKUSU

     

    Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

    Geliyor her yandan Nisan kokusu.

    Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

    Sarmış gönülleri vatan duygusu.

     

    Gelincikler gibi al al bayraklar,

    Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

    Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

    Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

     

    Şu mini miniler tombul yanaklı,

    Yerlerinde bile duramıyorlar.

    Hepsinin elleri çifte bayraklı,

    Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

     

    Yeniden oluyor her şey, yeniden,

    Yanıyor Atatürk içimizde bak!

    Atatürk, bu kara günü ak eden,

    Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

     

    Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

    Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

    Havanın bile bir coşkun hâli var,

    Her yönden geliyor nisan kokusu.

     

    Yazan: Hasan Lâtif SARIYÜCE

     

    ÇOCUK BAYRAMI

     

    Arkadaşlar, sevinelim,

    Hep gülelim, eğlenelim;

    Sıkılmasın hiç canımız;

    Çünkü bugün bayramımız...

    Oyun, alay, dernek düğün,

    Hepsi bizim işte bugün...

    Çocuklara hor bakmayın;

    İncitmeyin, esirgeyin...

    Ana yurdun oğlu, kızı,

    Umut veren şen yıldızı.

    Yarınları parlatacak;

    Şenlenecek her bir ocak...

    Korunacak cumhuriyet,

    Yükselecek bu memleket..

    Yazan: Ekrem ŞENOZAN

     

    EGEMENLİK BAYRAMI

     

    Egemen bir milletin,

    Coştuğu bir gündür bu!

    Yurduma hürriyetin,

    Koştuğu bir gündür bu.

     

    Başımızda Atatürk,

    Ülkümüz yüce Türklük,

    Milletimin en büyük,

    Sevdiği bir gündür bu.

     

    23 Nisan'ı veren,

    Bugünleri gösteren,

    Büyük Atam diyor ki:

    "Türk, çalış, övün, güven!"

     

    Yazan: Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

    Etiketler: 23 Nisan kutlamaları , Şiir , SeoHaber , NoMobil , gündem
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