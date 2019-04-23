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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

23 Nisan kutlanıyor… İşte TBMM Başkanı’nın Antıkabir’deki mesajı

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23 Nisan kutlanıyor… İşte TBMM Başkanı’nın Antıkabir’deki mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 23 Nisan töreni için Anıtkabir’e geldi.

Şentop'a bakanlar, siyasi parti liderleri ve devlet erkanı eşlik etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop burada Antıkabir özel defterini imzaladı. Şentop mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Asil milletimizin kararlı ve azimli iradesiyle bir araya gelerek teşekkül ettirdiği TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde milli mücadelemizin büyük komutanı, ilk cumhurbaşkanımız olan zatıalinizin huzurundayız. İlk Başkanlığını yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden TBMM’nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümesi konusunda iradesi katidir. Milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Milli mücadelemizi yürüten Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclis’imizin tarihi manasına vakıfız. Ve bunun onurunu yaşamaktayız.

TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu vesileyle zatıalinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun"

99’uncu yıl coşkusu... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz
99’uncu yıl coşkusu... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz
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