23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kazananlar açıklandı

EN İYİ KARİKATÜRLER ‘TABLET’ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

23 Nisan Hürriyet’i yarışmasına başvuran çocuklardan üç tanesi jüri tarafından tablet ödülüne layık bulundu. Emre Çalışkan, Kübra Dağdelen ve Esma Yaren Elmas’ın karikatürleri ödül kazandı.

EN İYİ YAZILAR ‘BİLGİSAYAR’ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışmanın yazı kategorisine başvuran üç çocuğun yazısı dizüstü bilgisayar ödülüne layık bulundu. Ada Şahan’ın ‘Mesleğim: İyi insan’, Elif Bahar Sarıçiçek’in ‘Bir damla hayat’ ve Hamza Ensar Ünal’ın ‘Kedi Karbeyaz ile röportaj yazıları ödül kazandı.







EN İYİ FOTOĞRAFLAR ‘DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ’ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Gazete jürisi en iki üç fotoğrafı belirledi. Feyza Betül Özaltın, Sude Nimet Kılıç ve Barlas Güzey’in fotoğrafları dijital fotoğraf makinesi ödülüne layık bulundu.