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    23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kazananlar açıklandı

    Hürriyet Çocuk Kulübü | hck@hurriyet.com.tr
    30.04.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Hürriyet Gazetesi’nin geleneksel hale gelen 23 Nisan Hürriyet’i yarışmasının kazananları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yayımlanan 23 Nisan Hürriyet’i gazetesinde açıklandı. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt’un yönetiminde hazırlanan gazetede yazı, fotoğraf ve karikatür dallarında üçer kişi ödül kazandı.

    EN İYİ KARİKATÜRLER ‘TABLET’ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

    23 Nisan Hürriyet’i yarışmasına başvuran çocuklardan üç tanesi jüri tarafından tablet ödülüne layık bulundu. Emre Çalışkan, Kübra Dağdelen ve Esma Yaren Elmas’ın karikatürleri ödül kazandı.

    23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kazananlar açıklandı

    EN İYİ YAZILAR ‘BİLGİSAYAR’ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

    Yarışmanın yazı kategorisine başvuran üç çocuğun yazısı dizüstü bilgisayar ödülüne layık bulundu. Ada Şahan’ın ‘Mesleğim: İyi insan’, Elif Bahar Sarıçiçek’in ‘Bir damla hayat’ ve Hamza Ensar Ünal’ın ‘Kedi Karbeyaz ile röportaj yazıları ödül kazandı.

    23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kazananlar açıklandı

    EN İYİ FOTOĞRAFLAR ‘DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ’ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

    Gazete jürisi en iki üç fotoğrafı belirledi. Feyza Betül Özaltın, Sude Nimet Kılıç ve Barlas Güzey’in fotoğrafları dijital fotoğraf makinesi ödülüne layık bulundu.

    23 Nisan Hürriyet’i yarışmasını kazananlar açıklandı

    Etiketler: 23 Nisan Hürriyeti , 23 Nisan Hürriyeti yarışması , Ömür Kurt , Hürriyet Çocuk Kulübü , gündem
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