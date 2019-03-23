23 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 203'ncü hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 203'ncü hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. İşte, 23 Mart 2019 tarihli bin 203'ncü hafta Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
23 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da bin 203'ncü haftanın sonuçları...
21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 1 - 9 - 15 - 18 - 41 - 47
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1202. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 540 bin 975 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 478 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 710 kişi 72 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 88 bin 547 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye kazanan kuponun, İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı bildirildi. Çekilişte, toplam 5 milyon 297 bin 878 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 125 bin 202 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 629 bin 715 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.
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