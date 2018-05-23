23 ilde operasyon: 43'ü muvazzaf 70 asker hakkında gözaltı kararı

Konya merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi için gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda, örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılıyor. Şüphelilerden 43'ünün muvazzaf 27'sinin ihraç edilmiş asker olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİR OPERASYON DA ANKARA'DA: 39 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütle irtibatlı kurumlarda çalıştıkları tespit edilen ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile irtibatlı kurumlarda çalıştığı belirlenen kişiler ile ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının eski çalışanları hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle irtibatlı kurumlarda çalıştığı belirlenen 28 şüpheli ile ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının eski çalışanı 11 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.