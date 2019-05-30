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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

23 Haziran’ı anlattı

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23 Haziran’ı anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüşmesinde, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili “İstanbullular adalet terazisinin bozulan dengesini yeniden tesis edecek, hak edene hakkını teslim edecektir” dedi.

Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Berger ile dün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Toplantıya CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de katıldı. Görüşmede Berger, Kılıçdaroğlu’na Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin bilgi verdi. AP seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, Berger’e İstanbul seçimlerine ilişkin görüşlerini aktardı. Kılıçdaroğlu, “31 Mart’ta kazandığımız seçim YSK kararıyla hukuksuz bir şekilde iptal edildi. 23 Haziran’da yeniden seçim kararı alındı. Tabii burada önemli olan İstanbul halkının iradesinin yok sayılmasıdır. Biz bütün bu süreçleri halka anlatarak yeniden seçime gideceğiz. Bu haksızlığı giderecek olan İstanbullulardır. Onlar adalet terazisinin bozulan dengesini yeniden tesis edecek, hak edene hakkını teslim edecektir” dedi. Görüşmede Türkiye ve AB ilişkileri de gündeme geldi. CHP ve AK Parti görüşmesinin ardından delegasyondan bir yetkili, görüşmeyi “Her iki siyasi partide de AB ile birlikte çalışma konusunda büyük bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. AB-Türkiye ilişkilerini yakından ilgilendiren konularda her iki parti de güçlü bir diyalog oluşturmak istiyor. Biz de onların bu konudaki görüşlerini dikkatlice dinledik” diye yorumladı.

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