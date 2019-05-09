‘23 Haziran’a hazırlanmanın vakti’
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu dün sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajla, herkesi 23 Haziran seçimlerine hazırlanmaya davet etti.
"YSK hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi helal olan seçimi elimizden aldı. Bunları biliyoruz. Ama hesaplaşmanın vakti değil” diyen İmamoğlu şunları söyledi: “Süreç önümüze bakmanın 23 Haziran’a hazırlanmanın vakti. Aynı zamanda mağduriyetimizi anlatma vakti. 16 milyon insanın oyuna talip olduğumuzu tekrar, herkese anlatma vakti. ‘Her şey çok güzel olacak’ diyoruz. Kesinlikle olacak. ‘Her şey çok güzel olacak’ diyen herkes, mutlaka bazı şeylere dikkat etmeli. Kimseyi ötekileştirmemeli. Mutlaka komşunun evine gidip iftar açmalı. Ramazanda hemşerilerini selamlamalı. ‘Her şey güzel olacak’ diyen hiçbir hemşerim, sosyal medyada ayrıştırıcı dil kullanmayacak. Seçilmiş bir belediye başkanı olarak İstanbulun her yerini gezeceğim. Aynı zamanda bu seçim bir demokrasi mücadelesi. Biz demokrasi mücadelesini güler yüzle vereceğiz. Mutlulukla vereceğiz. İnsanların yüreğine umudu ve sevinci vereceğiz.”
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