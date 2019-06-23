23 Haziran yenilenen İstanbul seçimlerinde Ataşehir'de kim önde? Hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Milyonlarca İstanbullu seçmen, yenilenen İBB başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Sabah 08:00'da açılan sandıkların 17:00'da kapanmasının ardından oy sayım işlemi başladı. İstanbul'un en büyük ilçelerinden olan Ataşehir'de ikamet eden vatandaşlar da, kendi ilçelerinde hangi adayın önde olduğunu ve güncel seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki, şu ana kadar açılan sandıklara göre, Ataşehir'de kim önde? Hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Seçim yasağının kalkması ile birlikte İstanbul'un 39 ilçesinden seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Ataşehir'de ikamet eden vatandaşlar, yenilenen İBB seçimlerinde ilçelerinde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ile diğer adayların aldıkları oy oranlarını sorguluyor. İşte, yenilenen İstanbul seçimlerinde son durum…
İstanbul seçmeni 5 yıl boyunca görev yapacak başkanını seçmek için 23 Haziran'da sandığa gitti. Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Ataşehir oldu. Ataşehir'de 19:52 itibariyle yayınlanan verilere göre Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 39.32%, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 59.90% oy aldı.
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