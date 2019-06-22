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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.06.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

23 Haziran seçim yasakları ne zaman saat kaçta başlıyor?

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23 Haziran seçim yasakları ne zaman saat kaçta başlıyor?

23 Haziran Pazar günü İstanbul özelinde gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için reklam, seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yayın yasağı başlayacak. Peki, 23 Haziran seçim yasakları ne zaman ve saat kaç itibariyle geçerli olacak. İşte, seçim yasakları hakkında bazı detaylar

Seçim yasakları, 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçim öncesi merak ediliyor. Medya kuruluşlarının yayınlarında seçime dair bilgi veremeyeceği süreç, YSK'nın duyuracağı tarihe kadar devam edecek.  Peki, seçim yasakları ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), İstanbul'daki yenileme seçimlerine ilişkin, bu gece yarısından 23 Haziran Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak saate kadar televizyon ve radyolarla her türlü yayın organlarınca siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yayın yasağı kapsamında olduğu bildirildi.

RTÜK, 23 Haziran Pazar günkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimleri'ne ilişkin medya hizmet sağlayıcılarına yönelik duyuru yayımladı.

Yenileme seçimlerinde uygulanacak seçim takviminin, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenerek ilan edildiği belirtilen açıklamada, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla herhangi bir siyasi parti ya da adayın lehine veya aleyhine vatandaşın oyunu etkileyebilecek şekilde yayın yapılmasının seçim yasakları kapsamında olduğu vurgulandı.
Oy verme gününden önceki son 24 saatte (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamının da yayınlanmayacağı ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"22 Haziran Cumartesi saat 18.00'de seçim propagandaları sona erecektir. Yukarıda da açıklandığı üzere yayın yasakları, 22 Haziran Cumartesi saat 00.00’dan itibaren başlayıp oy verme günü olan 23 Haziran 2019 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir. Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağı kapsamındadır.

Ayrıca yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarına ilişkin yayınların, bütün medya hizmet sağlayıcılar tarafından Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu seçim sonuçlarının yayınlanabileceği saatlere uygun olarak yapılması, seçim sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir."

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