23 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama

Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. Sayısal Loto'nun kazanan numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları Sayısal Loto kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 23 Haziran Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

23 HAZİRAN 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da bugün 1128. hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...

Saat 21.15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinin şanslı numaraları; 1 - 3 - 10 - 19 - 24 - 42





GEÇEN HAFTA HANGİ NUMARALAR KAZANMIŞTI?

Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 439 bin 99 lira 40 kuruş bu haftaya devretmişti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1127'nci hafta çekilişinde 5 bilen 104 kişi 5 bin 828 lira 80'er kuruş, 4 bilen 6 bin 138 kişi 74 lira 55'er kuruş, 3 bilen 118 bin 361 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 347 bin 999 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 506 bin 146 lira 26 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 841 bin 577 lira 62 kuruş kamuya aktarılacak.

Geçen hafta kazanan şanslı numaralar ise şunlardı; 10, 15, 22, 40, 41, 45

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 ya da 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.